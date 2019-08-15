В Екатеринбурге пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за «черных риелторов»

Супружеская пара из Екатеринбурга две недели назад лишилась квартиры и вынуждена жить в подъезде. Идти пенсионерам некуда. Они подписали документы с женщиной, представлявшейся риелтором. Она пообещала им переселить их из коммунальной квартиры, а фактически завладела жильем.