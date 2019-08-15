В Екатеринбурге пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за «черных риелторов»
Сегодня, 10:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала организована проверка по сообщению СМИ о супружеской паре пенсионеров, лишившихся квартиры из-за «черных риелторов», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные СКР по Свердловской области.
Супружеская пара из Екатеринбурга две недели назад лишилась квартиры и вынуждена жить в подъезде. Идти пенсионерам некуда. Они подписали документы с женщиной, представлявшейся риелтором. Она пообещала им переселить их из коммунальной квартиры, а фактически завладела жильем.
Сообщается, что жертвами «черных риелторов» могли стать несколько пожилых людей.
Органами следственного комитета по свердловской области организована проверка по сообщению о противоправных действиях так называемых «чёрных риелторов» в отношении ряда пенсионеров,сообщается в СКР по региону.
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