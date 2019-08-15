В Каменске-Уральском силовики конфисковали у местной жительницы 900 пачек сигарет
Сегодня, 21:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительницы Каменска-Уральского торговала в киоске сигаретами без акциозной маркировки, чем привлекла внимание правоохранительных органов, сообщает JustMedia.
В результате проверки силовики обнаружили в ларьке, где торговала женщина, сигареты, как с маркировкой, так и без. Более 900 пачек немаркированной продукции были изъяты.
При рассмотрении дела в суде предпринимательница отсутствовала в зале заседании, но факт торговли подтвердила письменным заявлением. В результате суд признал в действиях женщины административное нарушение и оштрафовал её на четыре тысячи рублей. Конфискованный товар был передан в Росимущество для уничтожения.
Днём ранее Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность цеха по розливу контрафактного алкоголя в Заречном. В ходе операции изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости.
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