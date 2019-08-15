В Каменске-Уральском силовики конфисковали у местной жительницы 900 пачек сигарет

В результате проверки силовики обнаружили в ларьке, где торговала женщина, сигареты, как с маркировкой, так и без. Более 900 пачек немаркированной продукции были изъяты.

При рассмотрении дела в суде предпринимательница отсутствовала в зале заседании, но факт торговли подтвердила письменным заявлением. В результате суд признал в действиях женщины административное нарушение и оштрафовал её на четыре тысячи рублей. Конфискованный товар был передан в Росимущество для уничтожения.