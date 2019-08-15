В Нижнем Тагиле на подготовку к новому учебному году потратили 672 миллиона рублей
В Нижнем Тагиле 2 сентября откроют двери 65 школ, 10 дошкольных образовательных учреждений и 16 учреждений дополнительного образования. Городская мэрия отчиталась о расходовании бюджетных средств на подготовку к началу нового учебного года.
Из местного бюджета для этих целей было выделено 672,3 млн рублей. На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности из этих денег направили 38 млн, 172,5 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической защищённости — отремонтировали заборы, установили турникеты и системы видеонаблюдения. Почти 49 млн были потрачены на выполнение предписаний Роспотребнадзора, акарицидную обработку и вывоз ТКО.
Капитальный ремонт 27 школ, семи детских школ и трёх учреждений дополнительного образования обошёлся городу в 142,4 млн. На эти деньги подрядные организации отремонтировали кровли, кабинеты и спортивные залы, были заменены окна и инженерные сети. Также на средства, выделенные из бюджета, в школах и детских садах было приобретено новое игровое оборудование, мебель, компьютеры и учебники. Часть средств направили на лицензирование школьных автобусов в количестве 11 штук.
Все образовательные учреждения города будут приняты органами надзора в срок до 15 августа. Школы № 72 и 100 будут приниматься отдельно, после того, как в них завершится ремонт.
Ранее глава города Владислав Пинаев совершил объезд школ Тагилстроевского района и провёл совещание, на котором разбирали последние вопросы, связанные с подписанием актов ГИБДД по приёмке школ.