В Нижнем Тагиле сотрудники полиции сняли с киоска «Роспечати» голого мужчину

Очевидцы сняли видео, на котором мужчина в одном нижнем белье находится на киоске «Роспечати». Он проделывает какие-то манипуляции с проводами. Рядом с ларьком стоят сотрудники полиции. Авторы видео предположили, что тагильчанин находится под действием наркотиков.