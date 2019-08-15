В Нижнем Тагиле сотрудники полиции сняли с киоска «Роспечати» голого мужчину
Сегодня, 11:18ОбществоФото: Скриншот видео ЧП Нижний Тагил
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Утром 15 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле мужчина без одежды бегал по киоску «Роспечати», сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы сняли видео, на котором мужчина в одном нижнем белье находится на киоске «Роспечати». Он проделывает какие-то манипуляции с проводами. Рядом с ларьком стоят сотрудники полиции. Авторы видео предположили, что тагильчанин находится под действием наркотиков.
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Мужчина был снят с киоска и доставлен в отдел полиции № 17, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении,сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
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