В Нижней Туре придумали туристический бренд про китайского коммуниста

Новый проект сегодня обсудили губернатор Свердловской области и глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок.

По словам Стасенка, китайцы предложили установить побратимские связи между Нижней Турой и городом Телин — родиной Жен Фучена.

Мы восприняли это предложение положительно. И нам нужно использовать эту возможность для развития наших отношений, рассказал Стасенок.