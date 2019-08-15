В Нижней Туре придумали туристический бренд про китайского коммуниста
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Департамент информационной политики
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В Нижней Туре появится новый туробъект - район станции Выя, где во время Гражданской войны погиб китаец Жен Фучен. Проект позволит наладить сотрудничество с Китаем, сообщает департамент информполитики региона.
Новый проект сегодня обсудили губернатор Свердловской области и глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок.
По словам Стасенка, китайцы предложили установить побратимские связи между Нижней Турой и городом Телин — родиной Жен Фучена.
Мы восприняли это предложение положительно. И нам нужно использовать эту возможность для развития наших отношений, рассказал Стасенок.
Жен Фучен приехал в Российскую империю в 1914 году и поселился в Алапаевске. В годы войны его батальон воевал против войск Колчака.
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