В Омске трёхлетний мальчик на два дня пропал в лесу. Его искали 700 человек

Мальчик пропал, когда отправился с родителями за ягодами, и его оставили одного в машине. На поиски вышли почти 700 человек, в том числе полиция, спасатели, волонтеры, местные жители и кинологи. Как пишет gorod55.ru, ребёнка искали, включая записанный голос мамы. Поиски осложняла заболоченная местность, высокая трава и густой лес.