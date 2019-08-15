В Омске трёхлетний мальчик на два дня пропал в лесу. Его искали 700 человек
Сегодня, 15:18ОбществоФото: 55.мвд.рф
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В Омске нашли трёхлетнего мальчика, который 13 августа пропал в лесу, передаёт «Город 55». По сведениям издания, ребёнок жив, но сильно искусан насекомыми, поэтому его доставили в больницу.
Мальчик пропал, когда отправился с родителями за ягодами, и его оставили одного в машине. На поиски вышли почти 700 человек, в том числе полиция, спасатели, волонтеры, местные жители и кинологи. Как пишет gorod55.ru, ребёнка искали, включая записанный голос мамы. Поиски осложняла заболоченная местность, высокая трава и густой лес.
Мальчика обнаружил поисковик из Москвы в 800 метрах от лагеря. По словам волонтеров, он «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал». Признаков обезвоживания и истощения у него обнаружено не было.
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