В Свердловской области с 1 сентября загранпаспорта будут выдавать только по талонам
Сегодня, 21:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 сентября 2019 года процедура выдачи загранпаспортов на территории Свердловской области претерпит изменения, сообщает «Уралинформбюро». Отмечается, что она станет более строгой, чем была до этого.
Получить загранпаспорт возможно будет только по талонам электронной очереди и только в соответствии с указанным временем.
Например, жители Екатеринбурга, которые подали документы в управление по вопросам миграции полицейского главка, смогут получить паспорта в понедельник, вторник, среду и пятницу. Тем же кто подал заявку через портал Госуслуг придётся ждать четверга — это единственный день, в который им будет выдан документ.
В других свердловских городах получить документы можно будет по месту обращения.
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