В Свердловской области с 1 сентября загранпаспорта будут выдавать только по талонам

Получить загранпаспорт возможно будет только по талонам электронной очереди и только в соответствии с указанным временем.

Например, жители Екатеринбурга, которые подали документы в управление по вопросам миграции полицейского главка, смогут получить паспорта в понедельник, вторник, среду и пятницу. Тем же кто подал заявку через портал Госуслуг придётся ждать четверга — это единственный день, в который им будет выдан документ.