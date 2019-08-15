В Свердловской области впервые прошёл Всероссийский чемпионат по рубке шашкой

Участников поприветствовали председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и советник губернатора Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов. По словам Людмилы Бабушкиной, казаки до сих пор сохраняют традиции патриотизма, семейных ценностей и служения Отечеству.

Нам приятно принимать в Богдановиче казаков из многих субъектов Российской Федерации. Важно, что казаки не только совершенствуют мастерство, демонстрируют его в служении и на мероприятиях, но и привлекают детей к патриотическим мероприятиям,подчеркнула председатель свердловского парламента.

Советник губернатора Свердловской области Владимир Романов рассказал собравшимся, что к четырём регионам, которые сейчас входят в Оренбургское войсковое казачье общество (Оренбургская, Курганская, Челябинская и Свердловская области) осенью может добавиться республика Башкортостан.

Рад, что территория нашего региона, Оренбургского войскового казачьего общества, выбрана для проведения всероссийских соревнований. Такие соревнования нужны для того, чтобы воспитывать молодёжь в любви к Родине,сказал советник губернатора.