В Свердловской области впервые прошёл Всероссийский чемпионат по рубке шашкой
Городом, который принял первый в истории Урала Всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Казарла», стал Богданович. На турнир съехались более 200 казаков из 23 регионов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Участников поприветствовали председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и советник губернатора Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов. По словам Людмилы Бабушкиной, казаки до сих пор сохраняют традиции патриотизма, семейных ценностей и служения Отечеству.
Нам приятно принимать в Богдановиче казаков из многих субъектов Российской Федерации. Важно, что казаки не только совершенствуют мастерство, демонстрируют его в служении и на мероприятиях, но и привлекают детей к патриотическим мероприятиям,подчеркнула председатель свердловского парламента.
Советник губернатора Свердловской области Владимир Романов рассказал собравшимся, что к четырём регионам, которые сейчас входят в Оренбургское войсковое казачье общество (Оренбургская, Курганская, Челябинская и Свердловская области) осенью может добавиться республика Башкортостан.
Рад, что территория нашего региона, Оренбургского войскового казачьего общества, выбрана для проведения всероссийских соревнований. Такие соревнования нужны для того, чтобы воспитывать молодёжь в любви к Родине,сказал советник губернатора.
На чемпионате прошли личные соревнования по шести видам «Казарлы»: рубка одной и нескольких мишеней на стойке, рубка лозы между меток, под шапкой, рубка пучков лозы на мощность и другие дисциплины. Также были разыграны награды в командных соревнованиях «Малая баталица». Казаки, которые покажут лучший результат примут участие в соревнованиях «Кубок Федерации» и поборются за серебряный знак «Спортсмен года». В конце турнира прошли показательные выступления по рубке шашкой с коня, а также показ традиционных казачьих костюмов.