Обвал грунта и иски к МУПу. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Обвал грунта и иски к МУПу. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:15ОбществоФото: Google.Maps
Рассказываем главные события 15 августа в Нижнем Тагиле.

Сегодня в Нижнем Тагиле было подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших жителей города за все время пандемии составило 1325 человек.

В Свердловской области за прошедшие сутки было подтверждено 158 новых случаев заражения инфекцией. А всего в регионе насчитывается 23 255 заболевших, из них 18 955 пациентов уже выздоровели. Кроме того, подтверждено пять новых летальных случаев. Всего пандемия унесла жизни 332 человек.

Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей произошла авария с обвалом грунта. Сегодня с самого утра проводятся работы по ее устранению. На месте работают специалисты ООО «Водоканал-НТ», а также привлечен подрядчик. Проводится замена магистральной трассы канализации, а также установят новый колодец.

АО «НПК-Уралвагонзавод» обратилось в суд с иском к МУП «Волчанский ТЭК» из-за долга за тепловую энергию на сумму 11,9 миллиона рублей. Однако в настоящий момент сумма увеличилась до 18,7 миллионов рублей.

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