Стерлитамак протестует против псевдоэкотуристов

Рабочие Башкирской содовой компании (БСК) разогнали экотуристический лагерь у горы Куштау. По их словам, они выгнали приезжих, которые игнорируют законодательство и предпринимают попытки закрыть их организацию, лишив жителей Стерлитамака возможности нормального существования.

Как сообщает издание mkset.ru, сейчас на Куштау проходит акция профсоюзов-республиканцев в поддержку работников БСК. Участниками акции стали примерно три тысячи человек. В один момент конфликт между рабочими БСК-участниками флешмоба и экотуристами, желающими уберечь горы от промразработки, обострилась. Рабочие, попавшие в лагерь, стали убирать палатки и заграждения. Приезжие же инициировали потасовку, в итоге которой в местный РУВД отправились двадцать пять человек. Сейчас на БСК задействованы свыше десяти тысяч человек, без учета еще тысячи сотрудников смежных предприятий. Помимо того, предприятие каждый год вносит в региональный бюджет примерно восемнадцать миллиардов рублей, что делает его стержнем Стерлитамака и одним из ключевых промпредприятий Башкирии. В настоящее время на гору доставляется техника БСК, а подразделения ОМОНа контролируют территориальное положение: к месту уже подъезжают отдельные представители экотуристов и противостояние сторон может обостриться. Отмечается, что положение усугубилось с августовским началом геологоразведочных работ на шихане. Экотуристы разбили лагерь, не пуская на территорию оборудование. В администрации Башкирии сочли подобную активность искусственной, целью которой является поддержка конкурентов промышленного гиганта.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter