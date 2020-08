В Екатеринбурге художник Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу

Художник Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу, которую он нарисовал в центре Екатеринбурга, пишет ТАСС.

В восстановлении работы каллиграфу помогали местные жители. По словам художника, для горожан это стало мастер-классом по реставрации. Также он отметил, что если работу вновь испортят, то екатеринбуржцы самостоятельно смогут все исправить. Напомним, что вчера Покарс Лампас выложил фотографии, на которых было видно, что кто-то осквернил работы, созданные им накануне на одном из зданий завода «Уралмаш». Также был испорчен куб в сквере Екатеринбурга, который он расписал в ночь с 13 на 14 августа. Художник отметил, что планирует восстановить свои работы на «Уралмаше».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter