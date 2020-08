На Вагонке в Нижнем Тагиле идут работы по устранению коммунальной аварии, произошедшей вчера на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Об этом TagilCity.ru рассказал глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

На месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». Также для устранения последствий привлекли подрядчика. Они меняют магистральную трассу канализации, там будет установлен новый колодец. В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт Photo: Администрация Нижнего Тагила Материалы и техника завезены на место с утра. Сейчас работает экскаватор. Старый участок, который вышел из строя, будет выведен из работы, и проложена новая трасса. Эффективнее будет поменять, чем чинить старый участок, рассказал Ревенко. По словам Александра Ревенко, специалисты планируют закончить работы в воскресенье. Напомним, вчера на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей образовался провал на водопроводных сетях. Из-за этого было приостановлено движение трамваев. На месте произошел порыв трубы канализационного коллектора, из-за этого обрушился грунт.

