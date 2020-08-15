В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт

В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: Администрация Нижнего Тагила
На Вагонке в Нижнем Тагиле идут работы по устранению коммунальной аварии, произошедшей вчера на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Об этом TagilCity.ru рассказал глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

На месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». Также для устранения последствий привлекли подрядчика. Они меняют магистральную трассу канализации, там будет установлен новый колодец.

В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт
Photo:Администрация Нижнего Тагила

Материалы и техника завезены на место с утра. Сейчас работает экскаватор. Старый участок, который вышел из строя, будет выведен из работы, и проложена новая трасса. Эффективнее будет поменять, чем чинить старый участок, рассказал Ревенко.

По словам Александра Ревенко, специалисты планируют закончить работы в воскресенье.

Напомним, вчера на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей образовался провал на водопроводных сетях. Из-за этого было приостановлено движение трамваев. На месте произошел порыв трубы канализационного коллектора, из-за этого обрушился грунт.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
ремонтавариятрамвайкоммунальная аварияводопроводНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb