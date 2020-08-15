В Верх-Нейвинском заменят часть водопровода для улучшения качества воды

В Верх-Нейвинском заменят часть водопровода для улучшения качества воды

Сегодня, 11:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Верх-Нейвинском «Объединенная теплоснабжающая компания» реконструирует 700 метров водопровода, сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция обойдется в пять миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца августа. Специалисты проложат от магистрального трубопровода до блочно-модульной котельной новую трубу большего диаметра. Это увеличит пропускную возможность системы водоснабжения.

Гендиректор ОАО «ОТСК» Антон Боликов рассказал, что замена трубопровода позволит решить проблему качества воды в поселке.

Напомню, котельная в Верх-Нейвинском по заказу муниципалитета строилась с учетом перехода на закрытую схему ГВС. Но здесь по-прежнему продолжает функционировать открытая схема горячего водоснабжения. Она предполагает глубокую водоочистку, но в проекте ее не предусмотрели, пояснил Боликов.

На данный момент вода, поступая в котельную, рыжеет во время нагрева. Для того чтобы это предотвратить, нужно «закрывать» систему ГВС, нагревать воду по-другому или заменить часть водопровода.

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