В Верх-Нейвинском заменят часть водопровода для улучшения качества воды

Реконструкция обойдется в пять миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца августа. Специалисты проложат от магистрального трубопровода до блочно-модульной котельной новую трубу большего диаметра. Это увеличит пропускную возможность системы водоснабжения.
Гендиректор ОАО «ОТСК» Антон Боликов рассказал, что замена трубопровода позволит решить проблему качества воды в поселке.
Напомню, котельная в Верх-Нейвинском по заказу муниципалитета строилась с учетом перехода на закрытую схему ГВС. Но здесь по-прежнему продолжает функционировать открытая схема горячего водоснабжения. Она предполагает глубокую водоочистку, но в проекте ее не предусмотрели, пояснил Боликов.
На данный момент вода, поступая в котельную, рыжеет во время нагрева. Для того чтобы это предотвратить, нужно «закрывать» систему ГВС, нагревать воду по-другому или заменить часть водопровода.