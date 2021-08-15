Гигантская «гильотина» появилась в центре Нижнего Тагила

К премьере чёрной комедии «Маньячелло» в Нижнем Тагиле появилась необычная инсталляция. Арт-объект в виде гигантской книги с гильотиной внутри был установлен по проспекту Ленина на площадке у кинотеатра «Родина», сообщает пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге.
Под гильотину авторы инсталляции предлагают положить невежество и незнание классической литературы. Поэтому и был выбран такой образ арт-объекта, отражающий смысл кинокомедии, в которой за ликвидацию незнания классиков литературного жанра и борется главный герой сериала «Маньячелло».
Напомним, в Нижний Тагил из Невьянска было передано три скульптуры. В том числе скульптура «Мальчик, кормящий голубей» после реставрации была установлена в парке скульптуры советского периода у Нижнетагильского музея изобразительных искусств.