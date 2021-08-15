Массовые драки и кража из делового центра. Итоги дня в Свердловской области

Адвокат из Нижнего Тагила Алена Афонина обвинила начальника отдела полиции № 17 Игоря Эркенова в превышении должностных полномочий. По словам женщины, 12 августа она приехала в отделение, чтобы встретиться со своей подзащитной, которая была задержана за покушение на грабеж и плохо себя чувствовала. После беседы с адвокатом, подозреваемая отказалась от дачи показаний. На следующий день Алена Афонина приехала в отдел полиции, чтобы встретиться с другим подзащитным, однако ее не пустили, сославшись на распоряжение Эркенова. Адвокат говорит, что сам начальник отдела сказал, что работать будут только угодные ему юристы. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что адвоката не пустили, потому что в это время там не было ее подзащитных.