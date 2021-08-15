Массовые драки и кража из делового центра. Итоги дня в Свердловской области

Ночью 20 жителей Екатеринбурга устроили массовую драку у ТЦ «Гринвич». По словам очевидцев, в потасовке принимали участие не только молодые люди, но и девушки. В ход шли стеклянные бутылки, несколько человек получили порезы, еще у одного разбита челюсть. Полицейские и сотрудники скорой помощи отсутствовали на месте ЧП.
Адвокат из Нижнего Тагила Алена Афонина обвинила начальника отдела полиции № 17 Игоря Эркенова в превышении должностных полномочий. По словам женщины, 12 августа она приехала в отделение, чтобы встретиться со своей подзащитной, которая была задержана за покушение на грабеж и плохо себя чувствовала. После беседы с адвокатом, подозреваемая отказалась от дачи показаний. На следующий день Алена Афонина приехала в отдел полиции, чтобы встретиться с другим подзащитным, однако ее не пустили, сославшись на распоряжение Эркенова. Адвокат говорит, что сам начальник отдела сказал, что работать будут только угодные ему юристы. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что адвоката не пустили, потому что в это время там не было ее подзащитных.
Неизвестный мужчина проник ночью в центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. Грабитель, который разбил входную группу, попал на камеры видеонаблюдения. Он устроил погром, однако украл только толстовку программиста. Директор центра Сергей Федореев просит всех, кто узнал мужчину на кадрах, помочь в его поимке. По его словам, в полиции заявили, что «ущерб невелик».
Молодой человек был избит до потери сознания в драке у бара «Че почем» в Екатеринбурге. Полиция проводит проверку по этому факту. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что уровень шума был превышен, но представитель заведения заявил, что бар прошел все необходимые проверки.