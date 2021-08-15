Спасшему троих детей из огня 16-летнему студенту вручили благодарственное письмо

Благодарственное письмо от руководителя СУ СКР по Свердловской области и сувенирную продукцию с символикой ведомства вручили Сергею Тетеревкову за спасение детей во время пожара на улице Ленина в селе Чатлык, сообщает «Областная газета». Сначала отважный подросток вывел из горящего дома троих несовершеннолетних, затем ещё четверых вывел из соседнего здания, на которое мог перекинуться огонь.
В центральный аппарат СКР направлено ходатайство о награждении юноши ведомственной наградой Следственного комитета, отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, сообщение о возгорании в доме на улице Ленина в селе Чатлык на пульт диспетчеру поступило в 4.30 1 августа 2021 года. Возвращаясь домой, Сергей увидел пожар. Юноша забежал к себе и предупредил отца, чтобы тот вызвал спасателей, а затем направился к месту возгорания.