Спасшему троих детей из огня 16-летнему студенту вручили благодарственное письмо

16-летнему Сергею Тетеревкову, спасшему 1 августа 2021 года семерых детей из пожара в селе Чатлык Красноуфимского округа, вручили благодарственное письмо и сувенирную продукцию в СУ СКР по Свердловской области.

Благодарственное письмо от руководителя СУ СКР по Свердловской области и сувенирную продукцию с символикой ведомства вручили Сергею Тетеревкову за спасение детей во время пожара на улице Ленина в селе Чатлык, сообщает «Областная газета». Сначала отважный подросток вывел из горящего дома троих несовершеннолетних, затем ещё четверых вывел из соседнего здания, на которое мог перекинуться огонь. В центральный аппарат СКР направлено ходатайство о награждении юноши ведомственной наградой Следственного комитета, отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Напомним, сообщение о возгорании в доме на улице Ленина в селе Чатлык на пульт диспетчеру поступило в 4.30 1 августа 2021 года. Возвращаясь домой, Сергей увидел пожар. Юноша забежал к себе и предупредил отца, чтобы тот вызвал спасателей, а затем направился к месту возгорания. Троих детей из горящего дома спас 16-летний свердловский студент

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