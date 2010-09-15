«Астон Мартин» Бонда уйдет с молотка
15 сентября 2010, 16:51ОбществоОльга
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Один из&nbsp;самых известных автомобилей в&nbsp;мире кинематографа уйдет с&nbsp;молотка аукционного дома &laquo;Сотбис&raquo;. Речь идет об&nbsp;&laquo;Астон Мартине&raquo; 1964 года выпуска.
За рулем этой машины сидел Шон Коннери во время съемокпервых фильмов о Джеймсе Бонде. Как ожидается, стоимостьспорткара превысит пять миллионов долларов. Покупатель получиттранспортное средство в отличном состоянии: все деталиоригинальные, пробег — всего 30 тысяч миль.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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