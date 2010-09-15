«Астон Мартин» Бонда уйдет с молотка

За рулем этой машины сидел Шон Коннери во время съемокпервых фильмов о Джеймсе Бонде. Как ожидается, стоимостьспорткара превысит пять миллионов долларов. Покупатель получиттранспортное средство в отличном состоянии: все деталиоригинальные, пробег — всего 30 тысяч миль.