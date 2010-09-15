«Добрый волшебник» Иван Кулебякин помогает московской милиции ловить преступников
Московский экстрасенс Иван Кулебякин, называющий себя &laquo;лесным колдуном&raquo; и&nbsp;&laquo;добрым волшебником&raquo;, консультирует московскую милицию. Об&nbsp;этом он&nbsp;сам заявил во&nbsp;вторник &laquo;Русской службе новостей&raquo;. По&nbsp;словам Кулебякина, Останкинское отделение милиции часто обращается к&nbsp;нему с&nbsp;различными просьбами, например, вычислить карманника, NEWSru.com.
Также Кулебякин утверждает, что милиция сама звонит ему, чтобы он «сделал хорошую погоду в Останкино». «Иван Иванович! У нас опять дождь! Сделайте что-нибудь!» — цитирует слова сотрудников милиции Кулебякин, добавляя, что с радостью идет навстречу милиционерам.
Однако ни в Останкинском УВД, ни в подразделении вневедомственной охраны, обслуживающей телецентр, эту информацию не подтвердили. Там утверждают, что о колдуне Кулебякине слышат впервые.
Вместе с тем в интернете находят подтверждения тому, что в «Останкино» Ивана Кулебякина очень хорошо знают. К примеру, в RuTube можно найти видеосюжет о Кулебякине из цикла «Русские сенсации» телекомпании НТВ. В коротком ролике колдун с длинными седыми волосами свободно расхаживает по коридорам телецентра, общается с известным ведущим Дмитрием Дибровым.