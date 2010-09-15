«Добрый волшебник» Иван Кулебякин помогает московской милиции ловить преступников

Также Кулебякин утверждает, что милиция сама звонит ему, чтобы он «сделал хорошую погоду в Останкино». «Иван Иванович! У нас опять дождь! Сделайте что-нибудь!» — цитирует слова сотрудников милиции Кулебякин, добавляя, что с радостью идет навстречу милиционерам.

Однако ни в Останкинском УВД, ни в подразделении вневедомственной охраны, обслуживающей телецентр, эту информацию не подтвердили. Там утверждают, что о колдуне Кулебякине слышат впервые.