Маршрутные «Газели» хотят убрать с улиц Нижнего Тагила

Сейчас, по данным ГИБДД, в Нижнем Тагилезарегистрированы 2360 автобусов, из которых1517 — «Газели»,и действует 133 маршрута. Переход на другойвид транспорта планируется осуществлять поэтапно, постепенно сокращаячисло «Газелей». Произошедшая 7 сентябрятрагедия, когда под колесами маршрутного такси погиб ребенок, сталапоследним звонком, после которого вопрос реорганизациипассажироперевозок в Нижнем Тагиле откладывать больше нельзя,считает Владимир Белов.