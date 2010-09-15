Маршрутные «Газели» хотят убрать с улиц Нижнего Тагила
Максимум через три года &laquo;Газелей&raquo; как общественного транспорта в&nbsp;Нижнем Тагиле не должно&nbsp;остаться. Точка отсчета&nbsp;&mdash; 15&nbsp;сентября. Об&nbsp;этом заявил на&nbsp;экстренной комиссии по&nbsp;безопасности движения заместитель главы города Владимир Белов.
Сейчас, по данным ГИБДД, в Нижнем Тагилезарегистрированы 2360 автобусов, из которых1517 — «Газели»,и действует 133 маршрута. Переход на другойвид транспорта планируется осуществлять поэтапно, постепенно сокращаячисло «Газелей». Произошедшая 7 сентябрятрагедия, когда под колесами маршрутного такси погиб ребенок, сталапоследним звонком, после которого вопрос реорганизациипассажироперевозок в Нижнем Тагиле откладывать больше нельзя,считает Владимир Белов.
Пока же в качестве мер по обеспечениюбезопасности пассажиров к водителям, совершающим остановкипо требованию в неположенных местах, будут применятьсяжесткие санкции. Нарушения ПДД могут повлечь за собойрасторжение трудового договора, заверяют руководителипредприятий-перевозчиков. Кроме того, на заседании комиссиипредложили создать независимый орган по контролю над водителямимаршрутных такси.
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