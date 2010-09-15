Министр промышленности и торговли РФ высоко оценил потенциал «Уралвагонзавода»

Министр промышленности и торговли РФ высоко оценил потенциал «Уралвагонзавода»

Под флагом российской делегации прошел второй день работы международной выставки &laquo;MSV-2010&raquo; (Брно, Чехия). В&nbsp;торжественном открытии Дня российской экспозиции приняли участие заместитель министра промышленности и&nbsp;торговли Российской Федерации Георгий Каламанов и&nbsp;его чешский коллега, сообщает пресс-служба &laquo;Уралвагонзавода&raquo;. Георгий Каламанов и директор департамента МинпромторгаРФ Виктор Семенов в ходе посещения выставкиознакомились с экспозицией корпорации«Уралвагонзавод». Гости экспозиции высоко оценилирезультаты сотрудничества корпорации с чешской стороной,а также инвестиционный и промышленный потенциалуральского машиностроительного гиганта. Стенд Уралвагонзавода позволил достойно представить не толькокорпорацию, но также и полноценно отразить новыевозможности Нижнего Тагила, о которых рассказала глава города Валентина Исаева. Организатор объединенной национальной экспозиции —Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.В этой связи участие отечественных компаний в рамкахроссийской экспозиции может стать высокорезультативным с точкизрения расширения поставок машиностроительной продукциии развития двухстороннего сотрудничества при относительноневысоких затратах, отмечает «Негус Экспо». Работа выставки продлится до 17 сентября.

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