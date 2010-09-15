На Красном камне совершена попытка ограбления пенсионерки
15 сентября 2010, 10:11ОбществоОльга
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Вчера в&nbsp;районе детской поликлиники совершена попытка ограбления. В&nbsp;17:20&nbsp;в районе детской поликлиники №2 30-летний молодой человек попытался вырвать сумку у&nbsp;62-летней пенсионерки.
Случайными свидетелями сцены стали сотудники вневедомственной охраны,патулирующие район Красного камня. Преступник был поймани доставлен в Тагилстроевский РОВД. Как оказалось,он неоднократно был судим за грабежи, сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила.
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