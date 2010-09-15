На Красном камне совершена попытка ограбления пенсионерки

Случайными свидетелями сцены стали сотудники вневедомственной охраны,патулирующие район Красного камня. Преступник был поймани доставлен в Тагилстроевский РОВД. Как оказалось,он неоднократно был судим за грабежи, сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила.