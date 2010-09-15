Началось асфальтирование участка южного въезда
15 сентября 2010, 17:56ОбществоОльга
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14 сентября в Нижнем Тагиле состоялось заседание штаба по реконструкции Южного въезда, которая началась месяц назад. На заседании были подведены промежуточные итоги работы.
Как рассказал начальник СОГУ «Управление автомобильных дорог» Сергей Киселев, сейчас практически весь участок реконструируемой дороги расширен, и подрядчики уже начали асфальтирование 600-метрового участка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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