Объявились родственники маленького найденыша

15 сентября рано утром в инспекцию по деламнесовершеннолетних позвонила женщина, которая узнала ребенка,показанного по местному телеканалу в новостях,и рассказала, что у мальчика есть старшая сестра,учащаяся одной из Вагонских школ. Инспекторы связалисьсо школой, встретились с девочкой, котораяподтвердила, что бабушка тоже смотрела этот телевизионный сюжети собиралась сегодня пойти в милицию.

Тем временем в центр помощи семье и детям«Рябинушка», куда поместили найденыша, пришла втораябабушка малыша. Инспекторы отмечают, что обе женщины интеллигентныеи довольно молодые — обеим меньше60 лет. Выяснилось, что папа мальчика находитсяв тюрьме. Ребенок жил с мамой, а вот егостаршая сестра — с бабушкой, потому чтов отношении девочки мать лишили родительских прав.

Мамашапозвонила милиционерам 15 сентября около полудня. Как отметилив пресс-службе УВД, она рыдала в трубкуи утверждала, что оставила сына на пару часови он пропал. Но при этом женщинане смогла объяснить, почему в течение нескольких днейона не хватилась ребенка.