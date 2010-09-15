Организован сбор средств на строительство нового храма на Ганиной Яме

«Уверен, что в этой работе примут участие представители бизнеса и просто жители нашей области. Важно, что нам удалось сохранить в целом монастырский комплекс, серьезно пострадал только один храм, который мы обязательно восстановим», — подчеркнул председатель свердловского правительства Анатолий Гредин.

Храм сгорел утром 14 сентября. За полтора часа деревянное сооружение почти полностью было уничтожено огнем. В тушении пожара принимали участие около 45 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Сейчас идет проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.