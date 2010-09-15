Семья из Екатеринбурга нашла в своей квартире труп младенца

Как сообщили «Уралинформбюро» в областном СУ СКП РФ, находку сделали 14 сентября 2010 года в доме на улице Шарташская. Останки были завернуты в газету «Уральский рабочий» от 13 октября 1972 года. При их осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Установлено, что дом сдан в эксплуатацию в 1969 году. Женщина, которая изначально проживала в этой квартире, мать нынешней хозяйки, скончалась в 2005 году.