Сенат Франции одобрил запрет на ношение паранджи

Закон вступит в силу через шесть месяцев, еслине будет оспорен конституционным судом Франции. Длянарушительниц закона предусматривается штраф в размере150 евро. А наказание для мужчин, которые будутзаставлять своих жен носить паранджу вне дома, предусматривает годтюремного заключения, сообщает «Русская служба BBC».