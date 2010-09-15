Сенат Франции одобрил запрет на ношение паранджи
15 сентября 2010, 10:23ОбществоОльга
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Во&nbsp;вторник верхняя палата французского парламента практически единогласно поддержала запрет на&nbsp;ношение паранджи в&nbsp;общественных местах. Против законопроекта, получившего в&nbsp;июне одобрение нижней палаты, проголосовал только один сенатор.
Закон вступит в силу через шесть месяцев, еслине будет оспорен конституционным судом Франции. Длянарушительниц закона предусматривается штраф в размере150 евро. А наказание для мужчин, которые будутзаставлять своих жен носить паранджу вне дома, предусматривает годтюремного заключения, сообщает «Русская служба BBC».
Правозащитники заявляют, что во Франции набирает силу исламофобия.
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