Сотрудники ГИБДД выявляют правонарушителей с помощью «Маячка»

По правилам дорожного движения, водители в этом случаедолжны уступать дорогу спецавтотранспорту, но не всегда это правило соблюдается. Подобные меропрятия проходят в Нижнем Тагиле до трех раз в месяц. Нарушители, не уступившие дорогу, привлекаются к административной ответственности. Каждый раз нарушают правило 5-6 водителей, сообщил начальник отделения ОАРиП ОГИБДД УВД Сергей Бернгардт.