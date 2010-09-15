Сотрудники ГИБДД выявляют правонарушителей с помощью «Маячка»
15 сентября 2010, 07:00ОбществоОльга
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Накануне сотрудниками ГИБДД проведено плановое профилактичское мероприятие &laquo;Маячок&raquo;. Несколько машин ГИБДД и&nbsp;машина &laquo;Скорой помощи&raquo; проехали по&nbsp;улицам Нижнего Тагила с&nbsp;включенными сиренами.
По правилам дорожного движения, водители в этом случаедолжны уступать дорогу спецавтотранспорту, но не всегда это правило соблюдается. Подобные меропрятия проходят в Нижнем Тагиле до трех раз в месяц. Нарушители, не уступившие дорогу, привлекаются к административной ответственности. Каждый раз нарушают правило 5-6 водителей, сообщил начальник отделения ОАРиП ОГИБДД УВД Сергей Бернгардт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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