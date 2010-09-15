Сотрудники ОМОНа Нижнего Тагила предотвратили распростанение пожара в жилом доме

Бойцы ОМОНа в составе командира оперативного взвода, младшего лейтенантамилиции Андрея Насырова, бойца оперативного взвода прапорщика милицииРомана Бызова и милиционера-водителя старшего сержанта Дмитрия Мартюхинапатрулировали улицы в Ленинском районе Нижнего Тагила. В 20:45 часов,проезжая по ул. Ломоносова, водитель Дмитрий Мартюхин заметил в окнеквартиры на 4-м этаже пламя. Бойцы отряда милиции особого назначенияпервыми оказались на месте пожара, доложили о пожаре в дежурную частьотряда и Ленинский отдел внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУВД поСвердловской области.

К приезду пожарных были эвакуированы жильцы второго и третьего этажей,жильцы верхних этажей выходили на балконы. В течение 15-20 минутпожарные справились с огнем. Пострадавших, как сообщает пресс-служба,нет.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили нам вУВД Нижнего тагила. В квартире, где случился пожар, живет молодойчеловек, по словам соседей, употребляющий наркотики. Во времяэвакуации очевидцы заметили, что из горевшей квартиры выходили двоеподозрительных мужчин, но после тушения пожара их никто не видел.