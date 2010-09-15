Судебный пристав на Вагонке присваивала деньги

В деле несколько таких эпизодов. Хищения пристав совершилав октябре и декабре прошлого года. Всего было украденопочти 20 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступления, девушкаподделывала реестры принятых ею сумм. Как отметилив пресс-службе областной прокуратуры, суд назначилей наказание по части 3-ей статьи 160 УКРФ в виде 3 лет лишения свободы (условно)со штрафом в размере 6 тысяч рублей.