Судебный пристав на Вагонке присваивала деньги
15 сентября 2010, 17:39ОбществоОльга
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В&nbsp;Нижнем Тагиле осуждена девушка-судебный пристав. 26-летняя тагильчанка, работавшая в&nbsp;Дзержинском районном отделе УФССП, присваивала вверенные ей&nbsp;деньги, используя служебное положение.
В деле несколько таких эпизодов. Хищения пристав совершилав октябре и декабре прошлого года. Всего было украденопочти 20 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступления, девушкаподделывала реестры принятых ею сумм. Как отметилив пресс-службе областной прокуратуры, суд назначилей наказание по части 3-ей статьи 160 УКРФ в виде 3 лет лишения свободы (условно)со штрафом в размере 6 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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