Тагильчане могут помочь восстановить сгоревший храм на Ганиной Яме

Тагильчане могут помочь восстановить сгоревший храм на Ганиной Яме

Тагильчане могут помочь восстановить сгоревший храм на&nbsp;Ганиной Яме. С&nbsp;14&nbsp;сентября во&nbsp;всех городских храмах будут принимать пожертвования на&nbsp;восстановление &laquo;Державного храма&raquo;, рассказал Благочинный Горнозаводского округа протоирей Геннадий Ведерников. Напомним, накануне в мужском монастыре на Ганиной Яме сгорел храм. Возгорание обнаружили служители монастыря, направлявшиеся на утреннюю службу. Сгоревший деревянный храм был возведен во имя иконы Божьей Матери «Державная». © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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