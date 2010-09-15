Тагильчане перестали читать королеву детективов
15 сентября 2010, 17:12ОбществоОльга
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Тагильчане перестали читать королеву детективов. Как рассказала библиотекарь абонемента Центральной городской библиотеки Марина Стрелковская, еще лет пять назад книги Агаты Кристи пользовались успехом у&nbsp;тагильских читателей. Сейчас&nbsp;же берут почитать детективы современных российских авторов.
Между тем, как пишет «Утро.Ru», в крупныхкнижных магазинах книги первой леди детективного жанра продаются по-прежнемухорошо. Произведения Агаты Кристи раскупаютсяв разных форматах: в виде аудиокниг, книгв твердом переплете, собраний сочинений, дорогих подарочныхизданий. Не менее охотно покупают книги на английском,поскольку учить английский по Кристи по-прежнему оченьпопулярно.
Отметим, что 15 сентября любители детективовотмечают 120 лет со дня рождения Агаты Кристи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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