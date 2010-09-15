Тагильчане перестали читать королеву детективов

Между тем, как пишет «Утро.Ru», в крупныхкнижных магазинах книги первой леди детективного жанра продаются по-прежнемухорошо. Произведения Агаты Кристи раскупаютсяв разных форматах: в виде аудиокниг, книгв твердом переплете, собраний сочинений, дорогих подарочныхизданий. Не менее охотно покупают книги на английском,поскольку учить английский по Кристи по-прежнему оченьпопулярно.