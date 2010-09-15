В Березовском прошел Первый Фестиваль автотюнинга Свердловской области

На площадке можно было встретить абсолютно все разновидности современного тюнинг-искусства: «заточки» с модным сегодня матовым покрытием и деталями «под карбон», с переделанным салоном и хромированными бамперами и колесами, с крутыми «обвесами» и шикарными салонами. Звездами фоторепортажей и видеосъемок стали Nissan Patrol, Toyota Landcruiser 200, FV Golf и другие. Среди ретромобилей внимание привлекал прежде всего армейский джип Willys MB, а также легенды советского автопрома: 21-е «Волги», «Москвичи» и вазовские «Копейки». Некоторые из представленных ретро-машин не претерпели изменений за весь срок эксплуатации.