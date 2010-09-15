В Березовском прошел Первый Фестиваль автотюнинга Свердловской области
11&nbsp;сентября в&nbsp;Березовском прошел I&nbsp;Фестиваль автотюнинга Свердловской области. Организатором и&nbsp;спонсором соревнований автолюбителей стал автокомплекс &laquo;Березовский привоз&raquo;.
На Фестиваль собрались участники и гостииз Екатеринбурга, Асбеста, Богдановича, Березовского,Каменск-Уральского, Среднеуральска, Арамиля, а такжеиз Челябинска и Магнитогорска. Более50 автомобилей-участников соревновались в трехноминациях: автотюнинг, автозвук, ретро.
На площадке можно было встретить абсолютно все разновидности современного тюнинг-искусства: «заточки» с модным сегодня матовым покрытием и деталями «под карбон», с переделанным салоном и хромированными бамперами и колесами, с крутыми «обвесами» и шикарными салонами. Звездами фоторепортажей и видеосъемок стали Nissan Patrol, Toyota Landcruiser 200, FV Golf и другие. Среди ретромобилей внимание привлекал прежде всего армейский джип Willys MB, а также легенды советского автопрома: 21-е «Волги», «Москвичи» и вазовские «Копейки». Некоторые из представленных ретро-машин не претерпели изменений за весь срок эксплуатации.
Пока жюри проводило оценку автомобилей, гостей развлекали шоу-балет «Легенда», велоэкстрималы, силачи, диджей и рок-группа. Многие приехали всей семьей — для малышей работала специальная площадка с электромобилями, батутами, сладкой ватой и воздушными шариками. Победители в каждой номинации получили кубки, грамоты и сертификаты на обработку кузова своего автомобиля по последним нанотехнологиям от «Березовского привоза».
Директор автокомплекса «Березовский привоз» Андрей Брусницин выразил надежду на то, что Фестиваль автотюнинга станет ежегодной традицией среди автолюбителей.