В Свердловской области дорожают иномарки «эконом-класса»

Примечательно, что, по сообщениям Автостата, основные модели в среднем подорожали за последний месяц более чем на 10%. Быстрее дорожали наименее подержанные автомобили. А меньше всего выросла цена на авто в возрасте от 5 до 10 лет. Они подорожали примерно на 2%.