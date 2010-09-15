В Свердловской области дорожают иномарки «эконом-класса»
На&nbsp;свердловском рынке поддержанных автомобилей резко дорожают иномарки &laquo;эконом-класса&raquo;. Как сообщает JustMedia, цены на&nbsp;этот сегмент авто наименее стабильны.
Примечательно, что, по сообщениям Автостата, основные модели в среднем подорожали за последний месяц более чем на 10%. Быстрее дорожали наименее подержанные автомобили. А меньше всего выросла цена на авто в возрасте от 5 до 10 лет. Они подорожали примерно на 2%.
Средняя цена на изделия отечественногоавтопрома в Свердловской области заметно упала. Говоря же о ретро-автомобилях отечественной сборки, эксперты отмечают увеличение стоимости ГАЗ-21 «Победа». Средняя цена на этот автомобиль еще весной замирала на отметке 40 тысяч рублей, теперь же легендарный агрегат в ухоженном состоянии можно купить не менее чем за 70 тысяч.
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