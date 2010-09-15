Вертолет МЧС забрал чиновника из пробки
15 сентября 2010, 08:26ОбществоОльга
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Московские пробки довели до&nbsp;того, что высокопоставленного сотрудника МЧС пришлось забирать с&nbsp;МКАДа с&nbsp;помощью вертолета, чтобы он&nbsp;не&nbsp;опоздал на&nbsp;работу. Как сообщается, в&nbsp;ведомстве этот факт подтвердили.
О появлении вертолета МЧС над МКАД сообщили очевидцы. Инцидент произошел в Бутово. «Он завис над посадочной полосой для вертолетов. Возле посадочной полосы стояли машина МЧС и автомобиль представительского класса, вроде „БМВ“. Из машины вышел человек — не могу сказать, сел он в вертолет или нет, — дальше вертолет взлетел и направился вдоль МКАД на запад», — цитирует «Русская Служба Новостей»одного из свидетелей. Позднее в МЧС уточнили, что вертолет перевозил замминистра, сообщает «Утро.ru».
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