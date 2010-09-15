Вертолет МЧС забрал чиновника из пробки

О появлении вертолета МЧС над МКАД сообщили очевидцы. Инцидент произошел в Бутово. «Он завис над посадочной полосой для вертолетов. Возле посадочной полосы стояли машина МЧС и автомобиль представительского класса, вроде „БМВ“. Из машины вышел человек — не могу сказать, сел он в вертолет или нет, — дальше вертолет взлетел и направился вдоль МКАД на запад», — цитирует «Русская Служба Новостей»одного из свидетелей. Позднее в МЧС уточнили, что вертолет перевозил замминистра, сообщает «Утро.ru».