Юным скрипачкам из Нижнего Тагила в Италии аплодировали стоя
15 сентября 2010, 17:51ОбществоОльга
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Юным скрипачкам из Нижнего Тагила в Италии аплодировали стоя. Ученицы музыкальной школы №3 Катя Еркова, Вероника Соловьева, Маша Коновалова, а также их преподаватели стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «RIMINI FEST 2010». Он проходил в Италии на побережье курортного города Римини.
Фестиваль собрал более 250 коллективов и исполнителей из разных стран Европы. Домой победительницы фестиваля привезли 5 кубков. Катя Еркова и Вероника Соловьева стали лауреатами первых степеней в номинации «Инструментальное творчество», а их дуэт завоевал гран-при. По словам директора музкальной школы №3 Ольги СтрОгановой, выступление девочек привело зрителей в восторг. Маша Коновалова стала лауреатом первых степеней в номинации «Инструментальное творчество соло» и в декоративно-прикладном творчестве.
2011 год будет объявлен годом культуры Италии и России, но уже сейчас юным тагильчанкам удалось покорить Италию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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