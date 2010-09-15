Юным скрипачкам из Нижнего Тагила в Италии аплодировали стоя

Фестиваль собрал более 250 коллективов и исполнителей из разных стран Европы. Домой победительницы фестиваля привезли 5 кубков. Катя Еркова и Вероника Соловьева стали лауреатами первых степеней в номинации «Инструментальное творчество», а их дуэт завоевал гран-при. По словам директора музкальной школы №3 Ольги СтрОгановой, выступление девочек привело зрителей в восторг. Маша Коновалова стала лауреатом первых степеней в номинации «Инструментальное творчество соло» и в декоративно-прикладном творчестве.