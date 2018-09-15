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#домахорошо
Четверо жителей Нижней Салды похитили чугунные плиты с территории церкви
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четверо жителей Нижней Салды похитили чугунные плиты с территории церкви

Сегодня, 13:40Общество
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