Четверо жителей Нижней Салды похитили чугунные плиты с территории церкви

Плиты служили ступенями в храм Николая Чудотворца. Всего были похищены четыре плиты.

Полицейские выяснили, что 6 сентября четверо жителей Нижней Салды, распивавших вместе спиртное, похитили две плиты, которые были выкопаны, поскольку в церкви проходит реставрация.

Мужчины вывезли 300-килограммовые плиты на легковом автомобиле. На следующий день салдинцы вернулись на место преступления и выкопали из земли еще две плиты, использовав лом.

На следующий день они продали плиты знакомому, получив за них семь тысяч рублей. Деньги они разделили межу собой, потратив их на продукты и алкоголь.

Плиты были обнаружены на территории одного из частных домов города.

Трое из злоумышленников были ранее судимы, один учится в училище и не привлекался ранее к уголовной ответственности.

Так как металлические плиты могут являться объектами культурного наследия, будет проведена экспертиза для установления суммы ущерба.