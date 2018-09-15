Четверо жителей Нижней Салды похитили чугунные плиты с территории церкви

Четверо местных жителей похитили чугунные плиты, заложенные в 1820‑х годах, с территории Храма в Нижней Салде.
Плиты служили ступенями в храм Николая Чудотворца. Всего были похищены четыре плиты.
Полицейские выяснили, что 6 сентября четверо жителей Нижней Салды, распивавших вместе спиртное, похитили две плиты, которые были выкопаны, поскольку в церкви проходит реставрация.
Мужчины вывезли 300-килограммовые плиты на легковом автомобиле. На следующий день салдинцы вернулись на место преступления и выкопали из земли еще две плиты, использовав лом.
На следующий день они продали плиты знакомому, получив за них семь тысяч рублей. Деньги они разделили межу собой, потратив их на продукты и алкоголь.
Плиты были обнаружены на территории одного из частных домов города.
Трое из злоумышленников были ранее судимы, один учится в училище и не привлекался ранее к уголовной ответственности.
Так как металлические плиты могут являться объектами культурного наследия, будет проведена экспертиза для установления суммы ущерба.
Мужчина, который купил плиты, будет привлечен к административной ответственности.