Начало отопительного сезона в Нижнем Тагиле отложено на 1-2 недели

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В связи с теплой погодой сроки начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле были перенесены.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
Отопления в домах тагильчан должно было появиться с понедельника, 17 сентября. Предложение о переносе сроков озвучил начальник управления ЖКХ Егор Копысов на совещании в мэрии, так как в городе установилась теплая погода.
Врио главы города Владислав Пинаев сказал, что, скорее всего, подача отопления в жилые дома будет отложена на одну-две недели, поскольку температура воздуха установилась на отметке +16-18 градусов.
По прогнозам синоптиков, 22 сентября температура опустится до +9 градусов.
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