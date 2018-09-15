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Начало отопительного сезона в Нижнем Тагиле отложено на 1-2 недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начало отопительного сезона в Нижнем Тагиле отложено на 1-2 недели

Сегодня, 09:00Общество
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