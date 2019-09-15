238 свердловчан переселены из аварийного жилья в 2019 году
Сегодня, 09:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала 2019 года ключи от новых квартир получили 238 жителей Свердловской области, переселённых из аварийного жилья, сообщает Департамент информационной политики региона.
На эти цели потратили 1,5 млрд рублей из двух источников финансирования: 111 млн рублей выделены из бюджета области, 1,48 млрд рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Программа продлится до 2025 года. За это время из аварийного жилья планируется расселить 352 тысяч квадратных метров или 20 тысяч человек. В общей сложности сносу подлежат 511 тысяч квадратных метров.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей