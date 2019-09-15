238 свердловчан переселены из аварийного жилья в 2019 году

На эти цели потратили 1,5 млрд рублей из двух источников финансирования: 111 млн рублей выделены из бюджета области, 1,48 млрд рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Программа продлится до 2025 года. За это время из аварийного жилья планируется расселить 352 тысяч квадратных метров или 20 тысяч человек. В общей сложности сносу подлежат 511 тысяч квадратных метров.