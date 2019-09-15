«Уральские пельмени» поздравили с днём рождения лётчика-героя Дамира Юсупова
Сегодня, 10:25ОбществоФото: pixabay.com
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Артисты шоу «Уральские пельмени» поздравили с днём рождения екатеринбуржского лётчика Дамира Юсупова, который посадил самолёт с отказавшими двигателями на кукурузном поле, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Артисты вместе со зрителями в качестве подарка во время выступления записали видео с поздравлением. Ролик с концерта выложил на своей странице в соцсети Сергей Исаев.
Дорогой Дамир, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого хорошего, здоровья, благополучия, удачи и хотим, чтобы сегодня за твоим праздничным столом был не только салат из кукурузы, но и оливье, крабовый и все, что ты любишь,поздравил лётчика артист.
После чего зрители три раза прокричали «Поздравляем!».
Напомним, Дамир Юсупов лётчик авиакомпании «Уральские авиалинии» получил награду героя России за то, что при отказавших двигателях посадил самолёт на кукурузное поле в Подмосковье. При этом все пассажиры остались живы.
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