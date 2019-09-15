«Уральские пельмени» поздравили с днём рождения лётчика-героя Дамира Юсупова

Артисты вместе со зрителями в качестве подарка во время выступления записали видео с поздравлением. Ролик с концерта выложил на своей странице в соцсети Сергей Исаев.

Дорогой Дамир, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого хорошего, здоровья, благополучия, удачи и хотим, чтобы сегодня за твоим праздничным столом был не только салат из кукурузы, но и оливье, крабовый и все, что ты любишь,поздравил лётчика артист.

После чего зрители три раза прокричали «Поздравляем!».