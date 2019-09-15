В Свердловской области стартовала система мониторинга питания жителей

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, основной задачей мониторинга станет оценка фактического питания: какие продукты и в каком количестве потребляют жители, сколько раз в день. Что едят дети в школах или детских садах и дома. Какие есть региональные особенности в питании, насколько рацион отвечает здоровому по потреблению сахара, соли, трансжиров, наличию необходимых микронутриентов.