В Свердловской области стартовала система мониторинга питания жителей
Сегодня, 11:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 15 сентября Роспотребнадзор будет проводить мониторинг питания различных групп населения, включая детей. В качестве пилотных регионов выбраны Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области, пишет ТАСС.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, основной задачей мониторинга станет оценка фактического питания: какие продукты и в каком количестве потребляют жители, сколько раз в день. Что едят дети в школах или детских садах и дома. Какие есть региональные особенности в питании, насколько рацион отвечает здоровому по потреблению сахара, соли, трансжиров, наличию необходимых микронутриентов.
Мониторинг будет проводится путём опроса или анкетирования при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений. Все исследования будут проводить специалисты Роспотребнадзора, а также ученые из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска.
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