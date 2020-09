Астрологи рассказали каким знакам зодиака не стоит заниматься спортом 16 сентября

Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака ожидает позитивный день и отличное здоровье, а кому стоит отказаться от спорта и любых физических нагрузок 16 сентября.

Овен Начало дня будет благоприятным. Деловые вопросы лучше решить именно в это время, а также провести деловые встречи. Вы сможете проявить себя там, где не получается у других. Расположение духа будет этому способствовать. Ближе ко второй половине дня начнут влияние негативные тенденции. Настроение ухудшится, появится раздражительность. Следует воздержаться от изменений во внешнем облике. Результат вам может не понравиться. Вечер лучше посвятить домашним делам. В отношениях с любимым человеком может появиться некоторая холодность. Вы будете очень остро реагировать на малейшие оплошности вашей половины. Телец День будет плодотворным. Утром получится выполнить работу по максимуму. Не лишним будет наладить контакты с авторитетными людьми, которые могут помочь в решении некоторых вопросов. Во второй половине дня будет время для домашних дел. В вечер постарайтесь провести с друзьями или любимым человеком в приятной обстановке. В личной жизни возможно появятся проблемы по независящим от вас обстоятельствам. Будьте осторожны, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. Близнецы На близнецов навалятся переживания по пустяковым поводам. Малейшие оплошности будут выводить вас из равновесия утром. Тем не менее, трудовая деятельность от этого не пострадает. Вы будете сосредоточены, что позволит не допускать ошибок. К вечеру вы будете истощены. Поэтому по возможности вечером отдохните. Рекомендуется обратить свое внимание на питание, можно запланировать диету. В отношениях возможны неприятные сюрпризы, причем не с вашей стороны. Рак Астрологи советуют не торопиться в начале дня. Обдумывайте все свои решения, особенно в рабочих вопросах. Хорошо подумайте, прежде чем последовать советам коллег. Напряженная обстановка на работе может заставить вас задумать о смене сферы деятельности. Следует как можно меньше конфликтовать, чтобы избежать эмоциональных перегрузок. Покупки лучше отложить на другой день. Вторую половину дня лучше провести с любимым человеком. Будьте уверены, вас ожидает приятный сюрприз. Возможно отношения перейдут на новый уровень. Лев Трудный день, требующий больше усилий, чем обычно. Утром появится ряд незначительных вопросов, которые потребуют немедленного решения. Негативные эмоции привнесут коллеги, пытаясь переложить на вас выполнение своих обязанностей. Вечер подойдет для процедур, укрепляющих ваше здоровье, например, масок или массажа. Активных физических нагрузок лучше избегать, но обратите внимание на длительные пешие прогулки. Дева Не самый простой день для дев. Сутра придется собрать самообладание в кулак. Слишком многие попытаются нарушить ваше равновесие. Многие рабочие вопросы потребуют немедленных решений. Тщательно обдумывайте свои действия. Некоторым придётся отказать в помощи, иначе рискуете не успеть решить свои вопросы. В течение всего дня негативное влияние не ослабит свой действие. Лучше отдохнуть, занявшись физическими нагрузками или активными видами спорта. Порадуют успехи в романтических отношениях. Отсутствие разногласий поспособствует укреплению союза. Весы Негативные тенденции преобладают во всех сферах, кроме работы. Решать дела, вести переговоры и находить компромиссы с коллегами в этот день получится лучше всего. С друзьями и близкими возможно споры и разногласия. Если сгладить конфликты, то получится избежать серьезных ссор, но ухудшится настроение. Рекомендуется уделить больше внимание собственной персоне. Посетите косметический салон или порадуйте себя покупками. Вечер лучше провести в одиночестве, например, за изучением рабочих материалов. Скорпион Детали будут отвлекать вас от общей картины происходящего. В связи с этим, возможны сложности в решении серьезных рабочих вопросов. Появятся разногласия с коллегами, но самообладание и сосредоточенность поможет вам добиться лучших результатов. Астрологи не рекомендуют в этот день посещать врачей и в целом решать вопросы здоровья. Отложите диеты и спортивные занятия на другое время. В любовных вопросах появится ряд неприятных моментов, которые вы больше не позволите себе терпеть. Обсудите с дорогим человеком дальнейшее развитие союза. Стрелец Сутра может показаться, что день принесет только негатив. Мелкие разногласия и недоразумения на работе окажутся лишь иллюзией. Ко второй половине дня вы почувствуете прилив сил. Настроение улучшится, а еще получится завершить все рабочие вопросы. Из-за суеты на работе могут проявиться небольшие проблемы со здоровьем. Визит к врачу рекомендуется отложить на другой день. Лучше всего прогуляться или заняться любимыми видами спорта. В романтических отношениях не исключено появление напряженности. Возможно вам захочется взять паузу и некоторое время побыть в одиночестве. Козерог Хороший и позитивный день. Есть риск наделать мелких ошибок в решении рабочих задач или легкие конфликты с коллегами, но они не повлияют на общее состояние дел. Особенно хорошо будут складываться отношения с родными и близкими. Отличное время для приобретения предметов гардероба или визита в косметологический салон. Не лишним будет изменение вашего образа. В отношениях с любимым козерогам следует взять всё под свой чёткий контроль. Правильно расставьте приоритеты, чтобы союз развивался в позитивном ключе. Водолей Первая половина дня благоприятна для общения с новыми людьми. Возможны приятные и полезные знакомства. Не все будут бескорыстными по отношения к вам, поэтому будьте готовы оказать ответные услуги. Ваша сообразительность и нестандартный подход будут в этот день на самом высоком уровне. Коллеги и близкие люди могут обратиться к вам за советом. Если планировали избавиться от вредной привычки, то это будет самым благоприятным временем за долго время. Ваш авторитет перед второй половинкой имеет и отрицательные стороны. К ним относится и повышенный груз ответственности в решении общих вопросов, на который вас неоднозначно намекнут. Рыбы Никто не сможет испортить этот день, кроме вас самих. Если будете плыть по течению, не выдумывать себе трудности, то получится обойтись без проблем. В первой половине дня активность будет высокой. Воздержитесь от физического труда после обеда. Также не следует заниматься физическими упражнениями. Ближе к вечеру захочется помечтать или организовать романтическую встречу. Вторая половинка оценит вашу внимательность к мелочам. Это поспособствует благоприятному развитию отношений.

