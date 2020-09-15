Астрологи рассказали каким знакам зодиака не стоит заниматься спортом 16 сентября

Водолей

Первая половина дня благоприятна для общения с новыми людьми. Возможны приятные и полезные знакомства. Не все будут бескорыстными по отношения к вам, поэтому будьте готовы оказать ответные услуги. Ваша сообразительность и нестандартный подход будут в этот день на самом высоком уровне. Коллеги и близкие люди могут обратиться к вам за советом. Если планировали избавиться от вредной привычки, то это будет самым благоприятным временем за долго время. Ваш авторитет перед второй половинкой имеет и отрицательные стороны. К ним относится и повышенный груз ответственности в решении общих вопросов, на который вас неоднозначно намекнут.