Губернатор Свердловской области разрешил работать детским центрам и выставкам

Губернатор Свердловской области разрешил работать детским центрам и выставкам

Сегодня, 09:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Евгений Куйвашев разрешил проведение выставок и открытие детских центров с 15 сентября, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В Свердловской области до сих пор действует режим самоизоляции для для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, а также запрет на работу некоторых учреждений.

Из указа главой региона исключены запрет на проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, а также разрешена работа культурно-досуговых организаций с наполняемостью не более 50%.

Сняты ограничения на проведение групповых занятий в фитнес-центрах и разрешено проводить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения.

Напомним, что в Свердловской области уже разрешена работа кинотеатров и театров, с 9 сентября детские сады начали работу в обычном режиме.

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