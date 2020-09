Губернатор Свердловской области разрешил работать детским центрам и выставкам

Евгений Куйвашев разрешил проведение выставок и открытие детских центров с 15 сентября, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В Свердловской области до сих пор действует режим самоизоляции для для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, а также запрет на работу некоторых учреждений. Из указа главой региона исключены запрет на проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, а также разрешена работа культурно-досуговых организаций с наполняемостью не более 50%. Сняты ограничения на проведение групповых занятий в фитнес-центрах и разрешено проводить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения. Напомним, что в Свердловской области уже разрешена работа кинотеатров и театров, с 9 сентября детские сады начали работу в обычном режиме.

