«Маленький театр» из Нижнего Тагила представит спектакль на фестивале в Москве

«Маленький театр», располагается в Доме художника в Нижнем Тагиле, он впервые примет участие в мероприятии.
Всего на Х международный фестиваль частных театров «Московская обочина» приглашены 13 театров из разных городов России.
Ранее спектакль «С широко закрытыми глазами» показывали в Молодёжном театре, однако после ухода режиссёра Татьяны Захаровой переехал в Дом художника на улице Уральской. При этом пришлось убрать несколько мизансцен.
Сейчас художник спектакля Людмила Семячкова думает о создании мобильных декораций для фестиваля, а труппа ищет средства на проезд до столицы и обратно.
Напомним, что репертуар нижнетагильского Театра кукол пополнился спектаклем «Синяя птица».