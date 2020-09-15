«Маленький театр» из Нижнего Тагила представит спектакль на фестивале в Москве

«Маленький театр» из Нижнего Тагила представит спектакль на фестивале в Москве

Сегодня, 15:50ОбществоPhoto: страница Маленький театр во "Вконтакте"
Спектакль тагильского «Маленького театра» под названием «С широко закрытыми глазами» покажут на фестивале в Москве, сообщается «Маленький театр».

«Маленький театр», располагается в Доме художника в Нижнем Тагиле, он впервые примет участие в мероприятии.

Всего на Х международный фестиваль частных театров «Московская обочина» приглашены 13 театров из разных городов России.

Ранее спектакль «С широко закрытыми глазами» показывали в Молодёжном театре, однако после ухода режиссёра Татьяны Захаровой переехал в Дом художника на улице Уральской. При этом пришлось убрать несколько мизансцен.

Сейчас художник спектакля Людмила Семячкова думает о создании мобильных декораций для фестиваля, а труппа ищет средства на проезд до столицы и обратно.

Напомним, что репертуар нижнетагильского Театра кукол пополнился спектаклем «Синяя птица».

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