«Маленький театр» из Нижнего Тагила представит спектакль на фестивале в Москве

Спектакль тагильского «Маленького театра» под названием «С широко закрытыми глазами» покажут на фестивале в Москве, сообщается «Маленький театр».

«Маленький театр», располагается в Доме художника в Нижнем Тагиле, он впервые примет участие в мероприятии. Всего на Х международный фестиваль частных театров «Московская обочина» приглашены 13 театров из разных городов России. Ранее спектакль «С широко закрытыми глазами» показывали в Молодёжном театре, однако после ухода режиссёра Татьяны Захаровой переехал в Дом художника на улице Уральской. При этом пришлось убрать несколько мизансцен. Сейчас художник спектакля Людмила Семячкова думает о создании мобильных декораций для фестиваля, а труппа ищет средства на проезд до столицы и обратно. Напомним, что репертуар нижнетагильского Театра кукол пополнился спектаклем «Синяя птица».

