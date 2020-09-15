Международная группа ученых подтвердила действие препарата «Эргоферон»

Как сообщает Lenta.ru, на обложке журнала напечатали изображение мишени подвергшегося изменениям белка в человеческом организме, что произошло под влиянием российского препарата. Статья была размещена в сентябрьском номере издания и она уже находится в числе самых читаемых публикаций номера. Ранее в ходе конференции физиков РАН были представлены данные о присутствии нанообъектов в многократно-разведенных водных растворах.