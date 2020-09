Международная группа ученых подтвердила действие препарата «Эргоферон»

Наиболее цитируемое в мире научное издание (по сведениям 2019 Journal Citation Reports) в сфере иммунологии The Journal of Immunology разместило статью «Понимание сущности механизма действия высокоразбавленных биологических препаратов», в которой говорится о действии медикамента «Эргоферон» российского производства.

В публикации отражены выводы международной группы ученых, завершивших многолетние исследования механизмов действия «Эргоферона» и «Анаферона». Помимо ученых из РФ авторами статьи выступили представители Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine (Питтсбург, США), представители U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды), а также сотрудник Apcis (Мезон-Альфор, Франция). В своей работе ученые объяснили фармакологический принцип действия высокоразбавленных антител, входящих в состав отечественных препаратов «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский» (производитель — предприятие «НПФ "Материа Медика Холдинг"», научный руководитель — профессор, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн). Как сообщает Lenta.ru, на обложке журнала напечатали изображение мишени подвергшегося изменениям белка в человеческом организме, что произошло под влиянием российского препарата. Статья была размещена в сентябрьском номере издания и она уже находится в числе самых читаемых публикаций номера. Ранее в ходе конференции физиков РАН были представлены данные о присутствии нанообъектов в многократно-разведенных водных растворах. Об эффективности препаратов «Эргоферон» и «Анаферон детский» российского производства при гриппе уже сообщали в США. Ранее на портале ClinicalTrials.gov Национального института здоровья Департамента здравоохранения США были обнародованы итоги рандомизированных клинических исследований эффективности использования «Эргоферона» и «Анаферона детского» в ходе терапии и профилактики гриппа. Научный рецензируемый журнал «The Journal of Immunology» выпускается Американской Ассоциацией Иммунологов. Пятилетний Impact Factor журнала равняется 5.05 (2019 Journal Citation Reports). Все приходящие на рассмотрение редакции издания рукописи подвергаются «слепому» независимому рецензированию экспертов соответствующих научных направлений.

