Националисты планируют бороться с ЛГБТ-сообществом на Урале

Неделей гордости ничего не заканчивается, мы будем продолжать свою борьбу в правовом поле. У нас есть наработки, о которых пока нельзя говорить. Мы привлекли юристов, которые разделяют наши ценности, и они нам помогут, действуя совместно с государственными и правоохранительными органами, заявил Андрей Кузьминский.