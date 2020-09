Националисты планируют бороться с ЛГБТ-сообществом на Урале

Уральские националисты намерены добиться прекращения любой активности ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге, сообщает E1.

В результате скандалов, связанных с казаками, на прошедшей «Неделе гордости» ЛГБТ, о себе заявила еще одна сила, которая называет себя Уральским прав-консервативным движением. Ее сторонники дежурили у ночного клуба во время вечеринки. По словам представителей движения, имеются силы, которые «разлагают здоровую часть общества». Они считают, что главной угрозой традиционным ценностям является пьянство и ЛГБТ. С первыми движение борется с помощью спортивных мероприятий, а геев и лесбиянок собираются запретить. Мы не против того, чтобы они где-то собирались. Такое и раньше было, во все годы они у «Рубина» собирались — никто их не трогал, никому они не были нужны, сказал лидер движения Алексей Кузьминских. Однако он выступает против пропаганды движения. Пикеты у ночного клуба, по мнению Кузьминского, помогли обществу заявить о своей позиции. Они хотели показать, что за происходящим осуществляется контроль и ситуацию без внимания никто не оставит. Неделей гордости ничего не заканчивается, мы будем продолжать свою борьбу в правовом поле. У нас есть наработки, о которых пока нельзя говорить. Мы привлекли юристов, которые разделяют наши ценности, и они нам помогут, действуя совместно с государственными и правоохранительными органами, заявил Андрей Кузьминский. Напомним, с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге прошла «Неделя гордости» ЛГБТ. 11 сентября в клубе прошла вечеринка. Ближе к полуночи к нему подошли несколько мужчин и начали пикетировать против движения. Кроме того, всю неделю улицы города патрулировали казаки, с которыми неоднократно возникали конфликты. «Коридор позора»: в Екатеринбурге казачий анти ЛГБТ-патруль явился к геям с иконой

