Обвиняемому в убийстве 19-летней екатеринбурженки в очередной раз продлили арест

Напомним, Яна Смирнова пропала в Екатеринбурге на Вторчермете 28 февраля 2020 года. Ее искали полиция и волонтеры. Ее тело было найдено 20 марта в 30 километрах от Екатеринбурга. В убийстве обвиняется ее знакомый 31-летний работник автомойки. По версии следствия, он задушил девушку из ревности. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.