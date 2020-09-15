Обвиняемому в убийстве 19-летней екатеринбурженки в очередной раз продлили арест

Обвиняемому в убийстве 19-летней екатеринбурженки в очередной раз продлили арест

Сегодня, 13:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге обвиняемому в убийстве 19-летней Яны Смирновой продлили арест еще на два месяца, сообщает E1.

Лочинбек Низомидинов пробудет под арестом до 13 ноября. На данный момент он уже более полугода находится в изоляторе.

Суд решил не отпускать обвиняемого под домашний арест, так как считает, что мужчина может скрыться от правосудия. Дело в том, что в Екатеринбурге он более 10 лет жил без регистрации.

Напомним, Яна Смирнова пропала в Екатеринбурге на Вторчермете 28 февраля 2020 года. Ее искали полиция и волонтеры. Ее тело было найдено 20 марта в 30 километрах от Екатеринбурга. В убийстве обвиняется ее знакомый 31-летний работник автомойки. По версии следствия, он задушил девушку из ревности. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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