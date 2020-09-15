Отцу убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика не удалось выйти из психбольницы

Суд оставил лидера секты «Ученики Христа» Ивана Казанцева под наблюдением врачей. Мужчина был не согласен с решением суда о его содержании в психбольнице. Казанцев хотел, чтобы его отпустили домой. Мужчина останется в медучреждении до 26 ноября. Если Казанцева признают вменяемым, ему грозит до 20 лет лишения свободы.