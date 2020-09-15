Отцу убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика не удалось выйти из психбольницы

Отцу убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика не удалось выйти из психбольницы

Сегодня, 19:13ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Мужчина, обвиняемый в убийстве девятилетнего сына, оставлен в психиатрической больнице, сообщает пресс-служба облсуда.

Суд оставил лидера секты «Ученики Христа» Ивана Казанцева под наблюдением врачей. Мужчина был не согласен с решением суда о его содержании в психбольнице. Казанцев хотел, чтобы его отпустили домой. Мужчина останется в медучреждении до 26 ноября. Если Казанцева признают вменяемым, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Земфире Гайнуллиной, которая обвиняется в соучастии в убийстве, избрали такую же меру пресечения.

Напомним, что труп девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге в ноябре 2019 года. Было установлено, что у мальчика во рту был кляп, из-за которого он задохнулся. 29 ноября в Уфе задержали отца ребенка и главу религиозной секты Земфиру Гайнуллину.

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