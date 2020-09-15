Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Напомним, в апреле 2020 года Екатеринбурге местный житель заказал роллы, а вместо этого полиция взяла штурмом его квартиру. В ней провели обыск на наличие наркотических веществ. Несмотря на то, что ничего обнаружено не было, мужчину и его жену забрали в отделение полиции. Его подозревают в сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.