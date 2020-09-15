Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Сегодня, 18:17ОбществоPhoto: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
В ходе оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В результате проведенного рейда было возбуждено девять уголовных дел, три из которых — по фактам хранения наркотических средств, три по фактам сбыта, еще столько же по фактам незаконного культивирования. Четверых граждан привлекли к уголовной ответственности.

Так, в отношении 60-летнего жителя Красного камня, который ранее уже был судим за хранение наркотиков, возбуждены уголовные дела за хранение и культивирование. В его квартире было найдено оборудование для выращивания запрещенных растений, а также 47 кустов конопли. Их мужчина выращивал для личных целей. Кроме того, из квартиры изъяли 30 граммов уже готовой марихуаны.

Фигурантами уголовных дел стали и двое 28-летних молодых людей, которые организовали по месту жительства лаборатории по выращиванию запрещенных растений. У одного мужчины в доме в поселке Черемшанка было изъято 23 куста, у второго на ГГМ — 57 кустов. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли оборудование для выращивания растений.

В общей сложности было изъято 217 кустов, из которых 24 штуки — это мак, еще 193 — конопля. Из незаконного оборота изъяли почти 650 грамм наркотических веществ.

В результате было составлено 23 административных протокола.

Напомним, в апреле 2020 года Екатеринбурге местный житель заказал роллы, а вместо этого полиция взяла штурмом его квартиру. В ней провели обыск на наличие наркотических веществ. Несмотря на то, что ничего обнаружено не было, мужчину и его жену забрали в отделение полиции. Его подозревают в сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
наркотикиполицияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы