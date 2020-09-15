Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал жертвой вымогательства

По словам источника, ранее судимый молодой человек из Екатеринбурга смог получить доступ к звонкам на телефон чиновника. Он стал шантажировать Захарова угрозой распространения данных и требовал у него деньги.
Планы преступника пресекли оперативники ФСБ, материалы по делу переданы в Следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к вымогательству группой лиц по предварительному сговору» (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 163 УК РФ)
Подозреваемый задержан, он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что ранее сотни безработных жителей Свердловской области обвинили в мошенничестве.