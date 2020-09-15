Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал жертвой вымогательства

Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал жертвой вымогательства

Сегодня, 13:07ОбществоPhoto: pixabay.com
Руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Захаров стал потерпевшим в деле о вымогательстве, сообщают «Вечернии новости» со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, ранее судимый молодой человек из Екатеринбурга смог получить доступ к звонкам на телефон чиновника. Он стал шантажировать Захарова угрозой распространения данных и требовал у него деньги.

Планы преступника пресекли оперативники ФСБ, материалы по делу переданы в Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к вымогательству группой лиц по предварительному сговору» (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 163 УК РФ)

Подозреваемый задержан, он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что ранее сотни безработных жителей Свердловской области обвинили в мошенничестве.

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