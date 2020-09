Руководство Страхового Дома ВСК вошло в список лучших менеджеров России

Четверо управленцев Страхового Дома ВСК попали в рейтинг ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 российских менеджеров».

Newsnn.ru пишет, что речь идет о генеральном директоре ВСК Александре Тарновском, заместителе генерального директора по экономике и финансам Надежде Абрамовой, старшем вице-президенте, начальнике департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Алексее Чубе, а также главе департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноре Марталлер. Они были признаны лучшими в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по отношениям с органами власти» и «Директора по маркетингу» соответственно. Об этом пишет newsnn.ru. Рейтинг состоит из списков 250 лучших управленцев по отраслям, а также отдельных топ-100 директоров по маркетингу, коммерции и финансам. Подчеркнем, что рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляют каждый год на протяжении последних 19 лет. Данный рейтинг признан одним из наиболее эффективных инструментов оценки профессиональной репутации менеджеров высшего звена Российской Федерации. В рейтинг вносят самых профессиональных топ-менеджеров страны, лучших в своих отраслях и функциональных направлениях. Итоговые результаты составляют на основе мнений членов профессионального сообщества. Таблицы ежегодно печатают в газете «Коммерсантъ».

