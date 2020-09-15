Руководство Страхового Дома ВСК вошло в список лучших менеджеров России

Newsnn.ru пишет, что речь идет о генеральном директоре ВСК Александре Тарновском, заместителе генерального директора по экономике и финансам Надежде Абрамовой, старшем вице-президенте, начальнике департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Алексее Чубе, а также главе департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноре Марталлер. Они были признаны лучшими в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по отношениям с органами власти» и «Директора по маркетингу» соответственно. Об этом пишет newsnn.ru.