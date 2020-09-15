Руководство Страхового Дома ВСК вошло в список лучших менеджеров России

Руководство Страхового Дома ВСК вошло в список лучших менеджеров России

Сегодня, 16:40ОбществоPhoto: фрагмент видео
Четверо управленцев Страхового Дома ВСК попали в рейтинг ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 российских менеджеров».

Newsnn.ru пишет, что речь идет о генеральном директоре ВСК Александре Тарновском, заместителе генерального директора по экономике и финансам Надежде Абрамовой, старшем вице-президенте, начальнике департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Алексее Чубе, а также главе департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноре Марталлер. Они были признаны лучшими в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по отношениям с органами власти» и «Директора по маркетингу» соответственно. Об этом пишет newsnn.ru.

Рейтинг состоит из списков 250 лучших управленцев по отраслям, а также отдельных топ-100 директоров по маркетингу, коммерции и финансам.

Подчеркнем, что рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляют каждый год на протяжении последних 19 лет. Данный рейтинг признан одним из наиболее эффективных инструментов оценки профессиональной репутации менеджеров высшего звена Российской Федерации. В рейтинг вносят самых профессиональных топ-менеджеров страны, лучших в своих отраслях и функциональных направлениях. Итоговые результаты составляют на основе мнений членов профессионального сообщества. Таблицы ежегодно печатают в газете «Коммерсантъ».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы